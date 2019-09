Stripe se développe en Europe

Lors de sa conférence annuelle à San Francisco, Stripe, la société de paiement par internet, a annoncé son expansion géographique dans huit nouveaux pays européens : la Pologne, le Portugal, la Grèce, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie. Et a officialisé le lancement de deux nouveaux produits : le service de prêt «Stripe Capital» aux Etats-Unis, annoncé vendredi dernier, et la carte de crédit «Stripe Corporate Card» aux Etats-Unis, censée faciliter la gestion sur internet des dépenses des entreprises. Celles-ci peuvent désormais effectuer des paiements dans 45 pays en monnaie locale et via des réseaux bancaires locaux, et «accepter des paiements dans plus de 130 devises», indique le communiqué. Stripe est valorisée 22,5 milliards de dollars depuis sa dernière levée de fonds, en février.