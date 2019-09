Stripe s’étend en Europe

A l'occasion de sa conférence annuelle à San Francisco, Stripe, la société de paiement par internet, a annoncé son expansion géographique dans huit nouveaux pays européens : la Pologne, le Portugal, la Grèce, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, ainsi que la Slovénie. Pour les marchands français clients de Stripe, «il s’agit d’un marché de 37 millions de clients potentiels», indique la fintech dans un communiqué.

En outre, Stripe a officialisé le lancement de deux nouveaux produits à destination des entreprises ayant une activité en ligne : la carte de crédit «Stripe Corporate Card» aux Etats-Unis, qui est censée faciliter la gestion des dépenses des entreprises sur internet. Les entreprises l'utilisant peuvent désormais effectuer des paiements dans 45 pays en monnaie locale et via des réseaux bancaires locaux, et «accepter des paiements dans plus de 130 devises», indique le communiqué.

Par ailleurs, Stripe a officialisé le lancement du service de prêt «Stripe Capital» aux Etats-Unis, annoncé vendredi dernier. Devenue la fintech la plus valorisée – 22,5 milliards de dollars depuis sa dernière levée de fonds de 100 millions de dollars, en février – elle devrait bientôt se diversifier dans d’autres services.