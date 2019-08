Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La chanteuse et actrice Jennifer Lopez et son compagnon Alex Rodriguez ont investi dans la fintech américaine Acorns, rejoignant ainsi l'acteur Ashton Kutcher et le chanteur Bono parmi les investisseurs, ainsi que BlackRock et Paypal. Cette application mobile arrondit chaque achat par carte...