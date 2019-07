PayPal prend position dans le transfert d’argent international en Europe

PayPal mène une stratégie d’acquisitions ciblées qui lui permet d’être présent dans de plus en plus de cas d’usage liés au paiement. C’est ainsi que le wallet américain lance aujourd’hui en France et dans 31 autres pays européens son offre Xoom, spécialiste des transferts d’argent internationaux acquis en 2015 pour 890 millions de dollars. Il est désormais possible d’utiliser Xoom pour envoyer de l’argent rapidement dans 130 pays, mais aussi de payer des factures ou de recharger des téléphones. PayPal prend ainsi position sur un marché évalué à 689 milliards de dollars par an, dont 22 milliards sont envoyés à l’étranger par des Français. Un tiers de ces sommes a pour destination le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Vietnam, le Sénégal ou la Chine.

20.000 points de retrait

Avec Xoom, PayPal veut donner les moyens aux particuliers de recevoir de l’argent soit sur un compte bancaire, soit en espèces en quelques minutes. Et ce grâce à un réseau de 20.000 points de retrait. Outre l’ergonomie fluide et compréhensible de l’application mobile (iOS ou Android) et du site web Xoom.com, PayPal mise un service de suivi par SMS, par e-mail ou par notification qui permet de savoir si l’argent a atteint sa destination et s’il a été retiré. «PayPal avait lancé la gratuité des transferts d’argent entre particuliers en France et en Europe, un service utilisé par plus de 2 millions de personnes parmi les 9 millions de comptes ouverts, souligne Damien Perillat, directeur de PayPal pour l’Europe de l’Ouest. Les Français peuvent désormais envoyer de l'argent à l'étranger hors de l'Union Européenne.»

Une volonté de démocratisation des services financiers qui entre en résonance avec l’investissement annoncé de PayPal dans Libra, la cryptomonnaie que Facebook souhaite lancer notamment pour permettre aux habitants des pays émergents de transférer de l’argent plus facilement et d’accéder au commerce en ligne. En parallèle, PayPal entend également renforcer son positionnement dans le e-commerce avec The PayPal Commerce Platform, une offre packagée pour les commerçants qui veulent vendre leurs produits en ligne dans le monde. La plate-forme intègre les principaux moyens de paiement, le crédit, la protection des achats, la protection contre la fraude, le retour gratuit. Elle est distribuée par des partenaires comme Prestatshop ou Facebook Marketplace.