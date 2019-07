La fintech Remitly se valorise désormais à 1 milliard de dollars

La fintech américaine spécialisée dans le transfert d’argent a annoncé mercredi avoir levé 135 millions de dollars en capitaux propres, ce qui la valorise désormais à près d’un milliard de dollars. Le tour de table de série E a été mené par le fonds d’investissement Generation Investment Management, axé sur les placements durables. Les autres investisseurs sont Owl Rock Capital, Princeville Global, Prudential Financial, Schroder & Co Bank et Top Tier Capital Partners, aux côtés des investisseurs existants, dont DN Capital, PayU de Naspers et Stripes Group.​

Remitly a, par ailleurs, obtenu un financement de 85 millions de dollars de dette syndiquée amené par Barclays, Bridge Bank, Goldman Sachs et Silicon Valley Bank.

Disponible dans 16 pays, dont la France depuis avril, Remitly qui compte 1.000 employés dans le monde, a géré plus de 6 milliards de dollars de transferts en 2018. Non rentable, la fintech revendique une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 100 % pour les trois derniers exercices.