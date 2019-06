Le financement des fintech françaises atteint de nouveaux records

Les fintech françaises ont récolté 354 millions d’euros de fonds via 39 opérations au premier semestre 2019, réalisant en six mois une performance proche de celle de toute l’année 2018. Le financement des start-up avait en effet atteint 370 millions d’euros l’année passée à travers 74 opérations. La taille des financements continue de progresser avec un ticket moyen passant de 5 à 9 millions d’euros. Ces opérations ont notamment concerné les fintech Wynd (72 millions d’euros), Younited Credit (65 millions d’euros), Shift Technology (53 millions d’euros), Alan (40 millions d’euros) et Lunchr (30 millions d’euros). Si le secteur du paiement et du financement continue à représenter 54% des fonds levés, de nouveaux métiers émergent tels que l’Assurtech (13 %), la Blockchain (5 %) et la Regtech (4 %), d’après KPMG.