France Innovation dresse le bilan de ses fintechs labellisées

France Innovation, le pôle de compétitivité mondial créé par l’Etat sous l’impulsion de la place financière de Paris en 2007, dresse un bilan chiffré du dynamisme de ses fintechs labellisées. Plus de 1.400 fintechs ont ainsi été soutenues et accompagnées dans leur développement. 600 d’entre elles ont reçu le «label d’excellence France Innovation» qui permet de révéler des champions dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’immobilier, des métiers du chiffre et du conseil et de l’économie sociale et solidaire. Cette distinction donne accès à des prestations diverses comme une mise en relation avec des partenaires potentiels ou un accompagnement des projets R&D pour obtenir un financement.

Joëlle Durieux, directrice générale du pôle de compétitivité mondial de Finance Innovation, se réjouit de la bonne santé du secteur : «la France est définitivement un terreau fertile à l’éclosion de projets toujours plus innovants dans la finance. Pour preuve, le paysage de la fintech française se transforme en profondeur et s’embellit chaque année un peu plus et c’est aujourd’hui plus de 1.000 fintechs qui ont été identifiées depuis 10 ans avec un rythme de création particulièrement soutenu.»

Une étude menée auprès de 445 fintechs labellisées depuis plus de 10 ans montre qu’elles ont créé 9.000 emplois et levés 830 millions d’euros. Si le top 10 a levé au total plus de 500 millions d’euros (Leetchi, Lydia et Slimpay entre autres), le montant moyen levé est de 7,5 millions d’euros. 65% des labellisées ont d’ailleurs moins de 10 salariés. Le bassin parisien regroupe la majorité non seulement des emplois créés (65%) mais aussi des fonds levés (85%) et s’affirme comme place centrale de la finance, objectif de Finance Innovation.

Les fintechs françaises jouissent par ailleurs d’une pérennité plus importante à l’échelle européenne puisque 83% des labellisées sont toujours en exercice aujourd’hui. Enfin, une bonne dynamique s’est installée comme le souligne Bernard Gainnier, président de Finance Innovation : «nous recevons toujours plus de candidatures chaque année en vue de recevoir le label.» Ainsi, 42 projets innovants ont été labellisés lors de la 9e édition du Fin&Tech du 19 juin après l’examen de plus de 250 candidatures.