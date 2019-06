Finance Innovation dresse le bilan de ses fintech labellisées

Finance Innovation, le pôle de compétitivité mondial créé par l’Etat sous l’impulsion de la place financière de Paris en 2007, dresse un bilan chiffré du dynamisme de ses fintechs labellisées. Plus de 1.400 fintechs ont ainsi été soutenues et accompagnées dans leur développement. 600 d’entre elles ont reçu le «label d’excellence Finance Innovation» qui permet de révéler des champions dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’immobilier, des métiers du chiffre et du conseil et de l’économie sociale et solidaire. Cette distinction donne accès à des prestations diverses comme une mise en relation avec des partenaires potentiels ou un accompagnement des projets R&D pour obtenir un financement.

Joëlle Durieux, directrice générale du pôle de compétitivité mondial de Finance Innovation, se réjouit de la bonne santé du secteur : «la France est définitivement un terreau fertile à l’éclosion de projets toujours plus innovants dans la finance. Pour preuve, le paysage de la fintech française se transforme en profondeur et s’embellit chaque année un peu plus et c’est aujourd’hui plus de 1.000 fintech qui ont été identifiées depuis 10 ans avec un rythme de création particulièrement soutenu.»