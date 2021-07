Londres consulte pour renforcer son marché primaire actions

La concurrence s’annonce rude. Londres ne cache pas sa volonté de vouloir renforcer l’attractivité et la compétitivité de sa place financière post-Brexit. Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) a lancé une consultation ce lundi sur une série de réformes proposées pour améliorer l'efficacité des marchés primaires. Cette consultation restera ouverte jusqu’au 14 septembre 2021. Le chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak avait déjà évoqué jeudi 1er juillet plusieurs pistes de réforme pour assouplir les règles de la directive sur les marchés financiers, proposant notamment des changements de la réglementation imposée par la directive sur les instruments financiers MIF 2.

Concrètement, les mesures proposées par la nouvelle consultation de la FCA visent, en premier lieu, à permettre une forme ciblée de structures d'actions à double classe dans le segment de cotation premium pour encourager les sociétés innovantes, souvent dirigées par des fondateurs, à entrer plus tôt sur les marchés publics, et ainsi élargir le paysage d'investissement coté pour les investisseurs au Royaume-Uni.

Par ailleurs, la proportion des actions au flottant passerait, dans certaines circonstances, à un minimum de 10%, contre 25% aujourd’hui, «réduisant ainsi les obstacles potentiels pour les émetteurs créés par les exigences actuelles».

Confiance

Le seuil de capitalisation boursière minimale pour les segments de cotation premium et standard pour les actions de sociétés commerciales ordinaires passerait de 700.000 livres à 50 millions de livres. «L'augmentation du seuil donnera aux investisseurs une plus grande confiance et une plus grande clarté quant aux types de sociétés dont les actions sont admises sur différents marchés», précise la FCA.

L’autorité compte aussi apporter des modifications mineures aux règles de cotation, de transparence et de prospectus pour «simplifier et refléter les changements dans la technologie et les pratiques du marché».

Parallèlement, et dans le cadre du même document, la FCA a engagé une réflexion sur la structure globale de son régime de listing sur les marchés afin de déterminer si des réformes de plus grande envergure pourraient améliorer son efficacité à long terme.