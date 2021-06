Wall Street continue d’aimanter les entreprises chinoises

Ni la fermeté persistante de l’administration Biden envers le complexe militaro-industriel chinois ni les tensions avec d'autres pays occidentaux, palpables lors du G7 de ce week-end, n’entravent l’attrait du marché boursier américain pour les groupes numériques chinois. En témoigne le dossier Didi Chuxing. Après avoir déposé en avril dernier, sous son nom officiel Xiaoju Kuaizhi, un document d’enregistrement sous forme confidentielle auprès du gendarme boursier américain (SEC), le spécialiste des véhicules avec chauffeur a rendu publics jeudi soir certains éléments financiers attestant de sa volonté de réaliser son IPO à brève échéance.

Le groupe chinois compte parmi ses actionnaires ses compatriotes Alibaba et Tencent ainsi que le japonais SoftBank, trois poids lourds du secteur technologique asiatique. Conduite par Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan, cette mise en Bourse pourrait lui permettre de lever jusqu’à 10 milliards de dollars (8,25 milliards d’euros) et d’atteindre une valorisation près de dix fois supérieure, selon des sources concordantes qui anticipent un lancement de l’opération en juillet. Ceci représenterait la plus importante levée de fonds d’une société chinoise par le biais d’une IPO aux Etats-Unis depuis celle d’Alibaba en septembre 2014. Le groupe fondé par Jack Ma avait alors engrangé 25 milliards de dollars en se cotant sur le New York Stock Exchange (NYSE).

Une perte nette creusée en 2020

S’il n'a pas encore choisi le marché sur lequel il allait s'introduire, le groupe de VTC prévoit de coter des certificats de dépôt américains (ADR) sous le symbole DIDI. Il a l’intention d’utiliser le produit de son IPO «pour investir dans les technologies, développer son activité hors de Chine et lancer de nouveaux produits». En raison des restrictions sanitaires qui ont pesé sur son activité, Didi Chuxing a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 141,7 milliards de yuans (18,3 milliards d’euros), en recul de 8,4% par rapport à 2019. Sa perte nette s’est creusée de 9,4% pour atteindre 10,6 milliards de yuans. Mais au premier trimestre 2021, son chiffre d’affaires de 42,2 milliards de yuans a plus que doublé d’un an sur l’autre.

Le mois dernier, le groupe a déclaré à des investisseurs qu’il envisageait de scinder sa nouvelle activité de livraison de produits alimentaires, nommée Chengxin Youxuan, en vue de l’introduire en Bourse d’ici à 2023. Ce projet fait suite à un financement privé bouclé par cette division qui a récemment levé 1,2 milliard de dollars auprès de deux investisseurs chinois, Citic Private Equity et l’homme d’affaires Wang Gang, qui sont déjà actionnaires de l’entreprise.

Pas d'impact majeur

des nouvelles règles comptables

Sur l’ensemble de 2020, les sociétés chinoises «ont levé au total 12 milliards de dollars en s’introduisant en Bourse aux Etats-Unis, soit trois fois plus que l’année précédente», selon Refinitiv. En mars dernier, la SEC a adopté une nouvelle réglementation lui permettant de retirer de la cote les entreprises chinoises qui ne se conforment pas aux normes comptables américaines durant trois années d’affilée. Mais cela n’a manifestement pas eu d’impact majeur sur leurs nouveaux projets d’IPO.

Soutenue par Alphabet et SoftBank, la start-up Full Truck Alliance, une plateforme de mise en relation de chauffeurs routiers avec des propriétaires de camions, a déposé fin mai un dossier d’IPO lui permettant de lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars sur le Nyse. Début juin, Kanzhun, maison mère de l’application de recrutement en ligne Boss Zhipin, a annoncé qu’elle comptait lever au maximum 912 millions de dollars en se cotant sur le Nasdaq.

En revanche, le groupe de VTC singapourien Grab a fait savoir mercredi dernier qu’il repoussait au quatrième trimestre 2021 son projet de cotation sur le Nasdaq par le biais d’un Spac (véhicule coté d’investissement). Alors que cette opération, qui devrait le valoriser près de 40 milliards de dollars, était attendue pour juillet, le groupe a expliqué qu’il devait communiquer à la SEC davantage d’informations sur les éléments financiers du Spac en vue d’obtenir l’aval du régulateur.