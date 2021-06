AMC Entertainment sollicite à nouveau le marché boursier

AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis début 2021. Il avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Il a levé au total un milliard de dollars, en dette et en actions, en six mois, diluant massivement ses actionnaires. «Nos cours actuels reflètent une dynamique de marché et de négociation qui n'est pas liée à notre activité sous-jacente, ni aux fondamentaux macro ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique va durer», a-t-il néanmoins prévenu.