Le CAC 40 franchit la barre des 6.500 points

La Bourse de Paris approche de son record de septembre 2000 (6.922 points). L’indice CAC 40 est repassé au-dessus de 6.500 points mardi matin, un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis près de 21 ans. Il progresse de 0,9% vers 13h à 6.502 points.

L’ensemble des places boursières européennes est en hausse profitant du retour des investisseurs britanniques (lundi était férié en Grande-Bretagne de même qu'aux Etats-Unis) avec de nouveaux records à la clé. L’Euro Stoxx 50 avance de 1,3% à 4.090 points. A Francfort, l’indice Dax 30 prend 1,5%, à 15.651 points. Le Stoxx Europe 600 (plus large et incluant les valeurs britanniques, notamment) et le MSCI Monde atteignent aussi des records.

Les marchés actions sont soutenus par les indices PMI en Europe et en Asie, montrant une accélération de la reprise dans le secteur manufacturier, dans l’attente des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis en mai vendredi, ainsi que par la poursuite de la hausse des matières premières et du pétrole.

La publication d’une inflation en zone euro en mai (2%) légèrement supérieure aux attentes et au niveau de l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE) ne semble pas affecter le sentiment des investisseurs. Ces pressions sur les prix sont confortées par les enquêtes PMI. Les entreprises confirment les difficultés d’approvisionnement et les tensions sur les prix d’achat.

Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d’Etat dans la zone euro sont stables ou en légère baisse. Celui du Bund à 10 ans se resserre à -0,19%. Le taux 10 ans américain est en hausse de 2 pb, à 1,62%.