Muddy Waters a débouclé sa position à découvert sur Solutions 30

Muddy Waters a empoché ses gains sur Solutions 30 dont le cours s’est effondré de 70% lundi à la suite du refus des auditeurs d’EY de donner une opinion sur les comptes 2020 de la société. Le fonds activiste américain a profité de la chute pour déboucler sa position de vente à découvert, a confirmé à L’Agefi une porte-parole. Ce mardi, le cours perd encore 6,89%, à 2,89 euros.

Selon le site Shortsell.nll, la dernière position vendeuse de Muddy Waters s’élevait à 0,23% du capital. Muddy Waters avait annoncé en mai 2019 être vendeur des actions Solutions 30, à hauteur de 0,5% du capital.

Une vente à découvert consiste schématiquement à emprunter une action pour la vendre, avec l’espoir de l’acheter à un cours inférieur, ce qui permet de déboucler la position en empochant la différence de prix. Si l’action est vendue à 30 euros puis rachetée à 3 euros, le gain brut s’élève à 27 euros.

Même s’il a publiquement, et a plusieurs reprises, critiqué la gestion et la gouvernance de Solutions 30, Muddy Waters n’était pas le principal vendeur à découvert sur ce dossier. Lansdowne Partners avait constitué une position vendeuse supérieure à 3% du capital et Gladstone Capital Management était au-delà de 1%, selon les avis officiels de positions courtes nettes publiés auprès de l'Autorité des marchés financiers.