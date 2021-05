Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Deutsche Telekom prévoit de porter à plus de 50% sa participation dans T-Mobile US d’ici à 2024, a déclaré jeudi Tim Hoettges, le président du directoire de l'opérateur télécom allemand, lors d'une journée consacrée aux investisseurs. Le groupe détient actuellement 43% du capital de T-Mobile US,...