Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque des Territoires et Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole de Sud Méditerranée, ont annoncé lundi leur entrée au capital de Synox, éditeur de plateformes et intégrateur de solutions d’internet des objets (IoT). La société, basée à Montpellier, se donne...