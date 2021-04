La BCE opte pour le statu quo mais est attendue sur ses rachats d'actifs

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux d'intérêt et ses programmes d'achats d'actifs inchangés, comme anticipé par les économistes.

Dans un communiqué, la BCE a indiqué qu'elle laissait son principal taux de refinancement à 0% et son taux de rémunération des dépôts à -0,5%. La banque centrale a également confirmé ses indications prospectives (« forward guidance ») sur les taux, indiquant qu'ils resteraient à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'au retour de l'inflation à un niveau « proche de mais inférieur à 2% ».

L'enveloppe du Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP), lancé en mars 2020 pour protéger la zone euro contre les répercussions économiques de la crise sanitaire, a été maintenue à 1.850 milliards d'euros et se poursuivra au moins jusqu'en mars 2022, comme indiqué précédemment.

Afin de répondre à la hausse des rendements obligataires depuis le début de l'année et d'éviter un resserrement des conditions de financement en zone euro, la BCE avait annoncé le mois dernier une accélération du rythme des achats d'actifs effectués dans le cadre du PEPP au deuxième trimestre, ce qu'elle confirme.

Par ailleurs, le programme d'assouplissement quantitatif (QE) de la BCE se poursuivra au rythme de 20 milliards d'euros par mois aussi longtemps que nécessaire pour renforcer l'effet accommodant de la politique de taux et prendra fin peu avant le premier relèvement des taux d'intérêt, a indiqué la BCE.

L'institution a répété qu'elle comptait réinvestir la totalité du produit des obligations arrivant à échéance, acquises dans le cadre du QE, pendant une période prolongée après sa première hausse des taux d'intérêt.

Interrogations sur le rythme des achats du PEPP

Les investisseurs anticipaient ce statu quo après les mesures annoncées le mois dernier. Ils attendent désormais la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui débutera à 14h30.

La responsable devrait notamment être interrogée sur une éventuelle réduction du rythme des achats d'actifs à partir du troisième trimestre, le montant global du programme n'ayant pas été modifié en mars. Elle se livrera à un exercice de communication d'autant plus délicat que les rendements obligataires ont augmenté plus rapidement ces derniers temps en Europe qu'aux Etats-Unis et que les achats du PEPP semblent être à l'origine de dissensions au sein du conseil des gouverneurs.

Soulignant que les faucons de la BCE ont «commencé à mettre la pression pour obtenir sinon un durcissement explicite, en tout cas un arrêt précoce du PEPP», les économistes d'Oddo BHF, Bruno Cavalier et Fabien Bossy, indiquent ainsi s'attendre à ce que ce positionnement «complique sérieusement la communication de Christine Lagarde». «Si le message est mal perçu par les marchés, il ne faudra pas s’en étonner», préviennent-ils.

Dans ce contexte, les commentaires de la responsable sur la situation économique de la zone euro, marquée à la fois par les mesures de restriction destinées à freiner la circulation du Covid-19 et par une accélération de la vaccination, seront également surveillés.

Après l'aval donné mercredi par la Cour constitutionnelle allemande au plan de relance de l'Union européenne, Christine Lagarde devrait par ailleurs réitérer son appel en faveur d'une ratification rapide de ce programme de 750 milliards d'euros par les Etats de l'UE. Une dizaine d'Etats membres, dont l'Allemagne, n'a pas encore approuvé ce plan destiné à soutenir l'économie européenne face à la crise sanitaire.