Les Français ont passé un nombre record d’ordres en Bourse au 1er trimestre

Selon la deuxième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée vendredi par l’Autorité des marchés financiers (AMF), 772.000 particuliers ont acheté ou vendu des actions au premier trimestre 2021, «un nombre (...) au plus haut niveau depuis un an». Plus de 600.000 investisseurs particuliers ont réalisé au moins un achat d’actions sur le trimestre écoulé, près du double des niveaux observés en 2019. Le nombre de transactions réalisées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a atteint 18,2 millions au premier trimestre. Pour l’ensemble de 2020, l’AMF avait recensé plus de 60 millions de transactions, contre 25 millions les années précédentes.