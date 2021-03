Le régulateur des marchés américains a les Spac en ligne de mire

Le gendarme américain des marchés financiers veut faire la lumière sur les Spac, ces sociétés coquilles vides qui ont afflué ces derniers mois en Bourse afin de lever de l’argent en vue de réaliser des acquisitions. La Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé des investigations préliminaires sur le phénomène, a rapporté jeudi Reuters. Le régulateur a envoyé des lettres aux banques pour leur demander des informations sur les Spac auxquels elles ont été associées, comme les montants des commissions perçues, volumes négociés, et contrôles internes, selon l'agence. Ce mois-ci, la SEC avait alerté le grand public sur les risques d'investir dans des Spac au seul motif qu'ils sont adossés à des institutions connues ou des célébrités. Parmi les reproches de la SEC, le fait que les principaux bailleurs de fonds initiaux d'un Spac obtiennent leurs actions de l'entreprise à un prix plus favorable que ceux du marché.