Elon Musk rend le bitcoin convertible en voitures Tesla

Il est désormais possible d'acheter aux Etats-Unis une Tesla en la payant avec des bitcoins, a indiqué mercredi Elon Musk, le fondateur du constructeur automobile américain par un tweet. Un bouton bitcoin a fait son apparition sur le site web officiel de Tesla, permettant aux clients de commander et payer leur véhicule par ce biais. Le groupe n'utilisera aucun intermédiaire, seulement des systèmes internes ou open source, et fera tourner son propre « noeud » de bitcoin. Le milliardaire américain est devenu un grand promoteur du bitcoin et ses déclarations ont un impact direct sur le prix du cryptoactif.