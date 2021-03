Elon Musk rend le bitcoin convertible en Tesla

Il est désormais possible d'acheter aux Etats-Unis une Tesla en la payant avec des bitcoins, a indiqué mercredi Elon Musk, le fondateur du constructeur automobile américain, par un tweet qui a aussitôt mis en émoi les aficionados de la cryptomonnaie. Un bouton bitcoin a fait son apparition sur le site web officiel de Tesla, permettant aux clients de commander et payer leur véhicule par ce biais.

« Les bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que bitcoins, et pas convertis en monnaie fiduciaire », a précisé Elon Musk dans un tweet. Le groupe n'utilisera aucun intermédiaire, seulement des systèmes internes ou open source, et fera tourner son propre « noeud » de bitcoin.

Le milliardaire américain est devenu un grand promoteur du bitcoin et ses déclarations ont un impact direct sur le prix du cryptoactif. Mercredi matin, le cours du bitcoin prenait 2% pour dépasser les 55.000 dollars. Il reste toutefois en deçà de son plus haut historique, atteint plus tôt dans le mois à 61.742 dollars.

Tesla avait annoncé le mois dernier avoir investi environ 1,5 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros) dans le bitcoin. Le constructeur avait aussi indiqué se préparer à l'accepter comme moyen de paiement pour ses voitures, ce qui avait déclenché une nouvelle envolée du cours de la plus connue des cryptomonnaies.