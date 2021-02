Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le rendement de l’emprunt à 10 ans américain a atteint un plus haut de plus d’un an de 1,61% après l’annonce du résultat d’une émission de Treasuries à 7 ans jugée décevante. Il termine en forte hausse de 13 points de base (pb) à 1,52%. L’émission de 62 milliards de dollars à 7 ans n’a été...