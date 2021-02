Le Nasdaq accuse le coup

La correction des valeurs technologiques se poursuit, sous l'effet notamment de la remontée des taux longs. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, accuse le coup : il a perdu jusqu'à 3,8% peu après l'ouverture des marchés américains, avait de réduire ses pertes par la suite. Lundi, il avait déjà chuté de près de 2,5%. Il a perdu plus de 5% depuis son record du 12 février, tiré par le recul des géants de la tech. Les autres indices américains sont également dans le rouge, mais dans de moindres proportions. Le S&P 500 perdait 0,81% vers 17h45 à Paris.

Plusieurs groupes technologiques accusaient ainsi des baisses prononcées ce mardi peu après l'ouverture. L'action Apple cédait 1,62%, à 123,96 dollars. Elle a perdu environ 15% depuis la fin janvier et la publication de résultats records pour 2020. Les cours de Alphabet, Microsoft et Amazon sont en baisse, en moyenne de -0,5%, après avoir accusé une baisse entre -1.5% et -3.5% en tout début de séance.

Le groupe de services d'édition logicielle Palantir perd 9,8% après l'annonce de la cession de 2,7 millions d'actions par un de ses cofondateurs, Stephen Cohen, et deux de ses dirigeants.