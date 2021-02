Le bitcoin a chuté en-dessous des 50.000 dollars dans la journée de lundi, atteignant son plus bas niveau depuis mi-février. Les investisseurs s'inquiétaient que son prix puisse devenir trop élevé, à un rythme trop rapide.

Elon Musk, le patron du constructeur automobile Tesla, s'était une fois de plus exprimé au sujet des cryptomonnaies sur Twitter samedi, déclarant que les prix du bitcoin «semblent élevés» après que la cryptomonnaies ait atteint un autre record la semaine dernière, dépassant vendredi les 1.000 milliards de dollars de capitalisation. «L'argent n'est que des données qui nous permettent d'éviter les inconvénients du troc», a tweeté Elon Musk. «Ces données, comme toutes les données, sont sujettes à des latences et des erreurs. Le système va évoluer vers ce qui minimise les deux».

Dans un autre tweet, Elon Musk a ajouté, «cela dit, le BTC et l'ETH [bitcoin et ethereum ndlr] semblent élevés lol», en réponse à un utilisateur qui a dit que l'or était mieux que le bitcoin et l'argent liquide.

L’annonce de Tesla d’un investissement de trésorerie de 1.5 milliards de dollars dans le bitcoin avait contribué à faire flamber la monnaie et à la légitimer auprès des investisseurs -, de même que le lancement la semaine dernière du premier ETF sur le Bitcoin, au Canada.