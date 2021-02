Mastercard et BNY Mellon embrassent les cryptomonnaies

De quoi légitimer un peu plus le bitcoin comme moyen de paiement à part entière auprès des consommateurs comme des sociétés de gestion. Coup sur coup, Mastercard et BNY Mellon ont annoncé ce jeudi fournir des services de cryptomonnaies à leur clients. Dans la foulée, le bitcoin a poursuivi sa folle ascension, bondissant de près de 7,4%, à 48.364 dollars.

La société de paiement Mastercard a annoncé qu'elle s'apprête à accepter les transactions dans certaines cryptomonnaies sur son réseau de paiement. Elle franchit ainsi une étape supplémentaire: Mastercard avait déjà noué des partenariats avec des fournisseurs de cartes crypto tels que Wirex et BitPay.

Le groupe coté dit voir de plus en plus de consommateurs utiliser ses cartes de paiement pour acquérir des cryptomonnaies, comme les bitcoins, mais également davantage de gens voulant les convertir en monnaies traditionnelles afin de les dépenser. Cela permettra aux consommateurs et aux commerçants d'effectuer des transactions d'une nouvelle manière, et élargira la clientèle potentielle pour les commerçants, a ajouté l'entreprise.

Prudent, le groupe précise qu'il n'acceptera pas toutes les cryptomonnaies sur son réseau de paiement, ajoutant qu'il évaluerait d'abord si ces devises présentent des garanties suffisantes en matière de protection des consommateurs et de respect des protocoles et des règles en vigueur.

BNY Mellon se convertit aussi

Ce jeudi, la banque new-yorkaise BNY Mellon a annoncé elle aussi sa conversion aux cryptomonnaies. Elle va tenir, transférer et délivrer des bitcoins et d'autres cryptomonnaies aux clients institutionnels. Elle revendique ainsi être la première banque à fournir à ses clients un service pour des actifs qui pourraient inclure le bitcoin.

Pour ce faire, BNY Mellon a constitué une nouvelle entité dédiée et une plateforme d'administration pour les actifs traditionnels et digitaux. Mike Demessie, head of advanced solutions, va superviser cette entité.

L'annonce de Mastercard survient alors que les cryptomonnaies telles que le bitcoin font l'objet d'un regain d'engouement ces derniers mois. Pour y ajouter, le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé lundi qu'il avait acquis des bitcoins en janvier pour un montant de 1,5 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros) et qu'il envisageait d'accepter la cryptomonnaie comme moyen de paiement à l'avenir.

Le réseau social Twitter a également affirmé mercredi, lors de la publication de ses résultats, qu'il réfléchissait à utiliser le bitcoin pour payer ses employés ou ses partenaires commerciaux.