Wall Street enchaine les records

La Bourse de New York a ouvert sur des records mercredi après une nouvelle série de résultats d'entreprises et les chiffres de l'inflation en janvier en attendant un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Les trois principaux indices ont marqué de nouveaux plus hauts dès les premiers échanges.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 92,95 points, soit 0,3%, à 31.468,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 3.924,83 points. Le Nasdaq Composite prend 0,57% à 14.087,314 points.

Les investisseurs misent sur un redressement de l'économie à la faveur du plan de relance de 1.900 milliards de dollars proposé par l'administration Biden, et espèrent une amélioration de la situation sanitaire grâce au déploiement des vaccins contre le coronavirus.

L’indice des prix à la consommation en janvier montre une inflation conforme aux attentes (+0,3%) et une stabilité inattendue de l'inflation hors produits alimentaires et énergie (dit « core »). Ces données rassurent les investisseurs, qui craignent qu'une poussée de l'inflation conduise la Réserve fédérale sur la voie d'un resserrement monétaire.

Ils suivront avec attention le discours que doit prononcer à 19h00 GMT, Jerome Powell, le président de la Fed, sur la situation du marché de l'emploi aux Etats-Unis.