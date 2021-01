Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Fitch Group a annoncé jeudi l’acquisition du bureau d’analyse crédit indépendant CreditSights pour un montant non précisé. Il intègrera la division Fitch Solutions aux côtés de Covenant Review, Capital Structure, LevFin Insights et PacerMonitor. CreditSights a été créé en 2000 et compte désormais...