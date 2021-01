Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas ont annoncé jeudi la signature d’une opération de titrisation synthétique afin de mobiliser 515 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par...