Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le New York Stock Exchange (Nyse) a annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, qu’il n’avait plus l’intention de retirer de la cote trois opérateurs télécoms chinois, China Mobile, China Telecom et China Unicom Hong Kong, pris pour cible par l’administration Trump. L’opérateur de la Bourse de New...