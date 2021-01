Le bitcoin pourrait atteindre une valeur de 146.000 dollars

Selon JPMorgan, le bitcoin est en train de devenir un concurrent de l’or, et pourrait même atteindre une valeur de quelque 146.000 dollars (119.000 euros) s’il parvient à s’imposer comme une valeur refuge. L’intérêt pour la plus importante cryptomonnaie au monde a explosé, cette année, les investisseurs considérant le bitcoin comme une couverture contre l’inflation ainsi qu’un placement alternatif face à la dépréciation du dollar. Cette ruée vers le bitcoin l’a fait plus que tripler de valeur au cours des six derniers mois, pour atteindre un record à 34.800 dollars (28.380 euros) le 2 janvier. «La concurrence du bitcoin avec l’or a déjà commencé, à nos yeux», écrivent les stratèges de la banque d’investissement dans une note, citant les récents 7 milliards de dollars de flux sortants sur l’or et les plus de 3 milliards d’entrées de capitaux sur le Grayscale Bitcoin Trust.