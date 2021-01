Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est un revirement inattendu. Le New York Stock Exchange (Nyse) a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu'il n'avait plus l'intention de retirer de la cote trois opérateurs télécoms chinois, China Mobile, China Telecom et China Unicom Hong Kong, pris pour cible par l'administration Trump. L...