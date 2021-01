Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont à un « nouveau tournant » et pourraient prendre un nouveau départ après une période de « difficultés sans précédent », a déclaré Wang Yi, conseiller d'état et ministre chinois des Affaires étrangères, dans une interview à l'agence de presse...