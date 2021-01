Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après les records, la correction. Le bitcoin chute de plus de 10% ce matin, à 30.040 dollars, après avoir atteint hier un plus haut historique de 34.695 dollars, selon Bloomberg. La cryptomonnaie a même chuté de près de 17% ce matin, au plus bas. L’an dernier le bitcoin a gagné plus de 300%. Il a...