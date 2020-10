Oddo BHF s’allie à BBVA sur le marché actions

Un pays de plus pour Oddo BHF. Un mois après avoir annoncé la création d’une joint venture aux Pays-Bas avec ABN Amro sur le courtage actions au Benelux, la banque s’attaque maintenant à l’Espagne. Le groupe a signé un partenariat avec BBVA dans les métiers d’intermédiation et de primaire actions pour la péninsule ibérique.

Les clients de BBVA auront accès aux 600 clients institutionnels d’Oddo BHF en Europe et aux Etats-Unis, notamment lors de leurs opérations sur le marché primaire. De son côté, Oddo BHF offrira une nouvelle couverture régionale à ses clients investisseurs. « Grâce à cette nouvelle alliance, Oddo BHF ajoute un nouveau marché domestique à sa plateforme de recherche et d’intermédiation actions, avec l’objectif de devenir un acteur de référence en Europe pour le suivi et l’exécution des valeurs ibériques », explique la banque française dans un communiqué. La société a comme objectif d’atteindre un total de 600 valeurs couvertes, contre 550 aujourd’hui.

D'autres mouvements à venir

L’annonce de ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la stratégie développée par Oddo BHF ces dernières années dans le courtage actions. En 2017, la banque a repris les activités de recherche et d’intermédiation de Natixis et lui a délégué en retour activités de marché primaire actions en France.

Le partenariat avec BBVA, quelques semaines après l'accord avec ABN Amro, confirme le rôle que veut jouer la banque franço-allemande dans la consolidation des métiers du courtage en Europe. « Après l'Espagne et les Pays-Bas, Oddo BHF pourrait prochainement s'intéresser à l'Italie et aux pays du Nord de l'Europe», indique une source proche à L'Agefi.

Concurrencées par les grands groupes américains sur ces métiers, les banques européennes doivent trouver des alliés pour ne pas laisser partir tout un pan de leur métier. Et Oddo BHF compte bien s'inscrire dans ce mouvement, au même titre que son concurrent Kepler Cheuvreux, associé pour sa part avec Rabobank, Belfius ou UniCredit. « Ce nouveau partenariat s’inscrit dans notre stratégie visant à nouer des alliances avec des groupes bancaires européens majeurs afin de construire une plateforme de courtage de premier plan en zone euro », confirme Christophe Tadié, associé-gérant d'Oddo BHF, dans un communiqué.