Rechute record depuis juin pour les Bourses européennes

Les places boursières européennes ont débuté la semaine nettement dans le rouge, accentuant leur repli sur des craintes de nouveaux confinements en Europe, et affectées par la chute de HSBC, citée dans l'affaire des FinCen Files. L'accélération de la hausse des cas d'infection par le coronavirus dans plusieurs pays et le retour en confinement, qu'il soit général en Israël ou partiel à Madrid, font craindre un nouveau coup d'arrêt à l'activité économique. À Paris, en clôture, le CAC 40 a perdu 3,74% pour finir à 4.792,04 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 1er juin. A Londres, le FTSE 100 a cédé 3,46% et à Francfort, le Dax a reculé de 4,37%. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 3,74%, le FTSEurofirst 300 3,23% et le Stoxx 600 3,24%, sa plus mauvaise performance sur une séance depuis le 11 juin également.