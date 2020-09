Les Bourses européennes rechutent avec les craintes sur le Covid

Les places boursières européennes ont débuté la semaine nettement dans le rouge, accentuant leur repli sur des craintes de nouveaux confinements en Europe et affectées par la chute de HSBC, citée dans l'affaire des FinCen Files. La hausse des cas de Covid-19 en Europe ces dernières semaines entraîne déjà des confinements locaux en Espagne tandis que le Royaume-Uni, dont les autorités sanitaires estiment qu’un point critique a été atteint dans la pandémie, réfléchissent à un nouveau confinement généralisé. Cela fait craindre un coup d’arrêt dans la reprise économique.

Les Bourses européennes reviennent à leurs niveaux de fin juillet. L’indice Euro Stoxx 50 chute de 2,65% et perd plus de 4% en deux séances. A Paris le CAC 40 recule de 2,7%, tandis que le Dax cède 2,8%. Madrid et Londres accusent des replis plus importants que le reste de l’Europe, en baisse de 3,1% et 3,15% respectivement.

Signe de l’inquiétude des investisseurs, la quasi-totalité des titres (95% de ceux de l’indice Stoxx Europe 600, selon Bloomberg) étaient en baisse en fin de matinée. Une situation qui n’était pas arrivée depuis le 24 juin. Les secteurs des loisirs, du tourisme et des transports sont les plus touchés. Les valeurs bancaires chutent aussi dans le sillage de HSBC (-6%). L’indice S&P 500 est attendu en baisse de 2% à l’ouverture cet après-midi, sur la base des futures.

Sur les marchés de taux, le rendement du Bund baisse de 2 points de base (pb) à -0,51% tandis que le taux à 10 ans italien avance de 2 pb, à 0,98%.