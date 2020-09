Les grands Etats européens remontés contre le Libra

La France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont appelé la Commission européenne à réguler les cryptomonnaies adossées à des actifs afin de protéger les consommateurs et de préserver la souveraineté des Etats dans leur politique monétaire. Si ces monnaies connaissent actuellement un succès indéniable, cette mesure apparaît comme une manière, pour les Etats, de se prémunir contre l’arrivée du Libra de Facebook. Les cinq pays exigent que les stablecoin soient adossés à une monnaie traditionnelle, et que des réserves en euros ou en d’autres monnaies d’Etats membre de l’Union européenne soient déposées dans des institutions agréées par l’Union. Par ailleurs, toutes les sociétés qui émettront des stablecoin devront être enregistrées dans l’Union européenne. De quoi menacer l’association qui pilote le Libra, dont le siège est à Genève.