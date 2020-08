TPG veut mettre en orbite deux nouveaux Spac

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En Europe, l’utilisation de la structure Special purpose acquisitions company (Spac) reste exceptionnelle. La France ne compte qu'un Spac, avec Mediawan. En revanche, elle est monnaie courante aux Etats-Unis depuis son apparition dans les années 1990. Et depuis cinq ans, elle est de plus en plus...