Le Dow Jones connaît son plus gros remaniement depuis 2013

Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon seront remplacés au sein de l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) par Salesforce, Amgen et Honeywell. S&P Dow Jones Indices n'avait pas procédé à un changement d'une telle envergure depuis 2013.

Le spécialiste américain de la gestion de la relation client Salesforce va remplacer le pétrolier Exxon Mobil, la société de biotechnologies Amgen prendra la place du groupe pharmaceutique Pfizer et le conglomérat industriel Honeywell International remplacera le groupe de défense Raytheon Technologies.

Selon S&P, ces changements sont dus à la décision d'Apple de procéder, en fin de semaine, à une division par 4 du nominal de ses actions, ce qui réduira la pondération du secteur technologique dans l'indice, et permet ainsi la promotion de Salesforce. La composition du DJIA est calculée selon la valeur des actions et non, comme beaucoup d'autres indices, selon la capitalisation boursière. « Les changements annoncés permettent de compenser cette réduction. Ils permettent également de diversifier l'indice en supprimant les chevauchements entre des entreprises de même envergure et en ajoutant de nouveaux types d'entreprises qui reflètent mieux l'économie américaine », a déclaré S&P Dow Jones.

« Ces changements ne perturberont pas le niveau de l'indice. Le diviseur utilisé pour calculer l'indice à partir des cours de ses composantes sur leur marché respectif sera modifié avant l'ouverture le 31 août 2020 », a ajouté S&P Dow Jones.

La position d'Apple dans l'indice va toutefois changer. Alors que le groupe technologique occupait auparavant la première place dans l'indice pondéré en fonction du cours des titres, Apple va passer à la 17e place, a indiqué Howard Silverblatt, analyste pour les indices à S&P Dow Jones, dans un courriel. UnitedHealth Group, Home Depot et Amgen prendront les trois premières places, dans cet ordre.