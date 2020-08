L’Allemagne prépare son entrée sur le marché des green bonds

L'Allemagne va donner une nouvelle impulsion au marché des green bonds souverains. Le pays émettra en septembre ses premières obligations vertes, pour un montant de 4 milliards d'euros, a indiqué le ministre adjoint des Finances Joerg Kukies. Elles auront une maturité de 10 ans. Une seconde émission, d'un montant plus important et d'une maturité plus longue, est prévue pour le dernier trimestre 2020 afin de porter l'encours autour de 11 milliards d'euros.

L'Allemagne « veut devenir l'émetteur de green bonds de référence de la zone euro sur plusieurs maturité, en construisant une courbe des taux afin, par la même, de faire progresser la finance durable en Europe », a expliqué Joerg Kukies. Le pays avait annoncé fin 2019 son intention d'entrer sur ce marché.

D'autres pays européens, et de la zone euro, sont déjà émetteurs de green bonds. La France a lancé sa première OAT verte en janvier 2017, d'un montant initial de 7 milliards d'euros, avec une maturité de 22 ans. La ligne a depuis été régulièrement abondée. L’OAT verte a par exemple été réémise à trois reprises au cours de l’année 2020. L’encours total de l’OAT verte s’établit à 27,4 milliards d’euros.