Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bloomberg a lancé son propre système de notation ESG, qui comprend pour le moment les notes environnementales et sociales de 252 entreprises du secteur pétrole & gaz, et les notes de composition du conseil d’administration de plus de 4.300 entreprises. Pour ses notes ES, Bloomberg a décidé de...