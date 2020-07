Le crowdfunding immobilier tient face à la crise sanitaire

Selon le baromètre semestriel des plateformes de crowdfunding immobilier Fundimmo et Hello Crowdfunding, le secteur a collecté plus de 184 millions d’euros, soit +43% par rapport au premier semestre 2019 et 229 projets ont été financés (+7%). Même tendance du côté des remboursements : 76,6 millions d’euros, contre 42 millions l’an passé (+82%). La somme moyenne investie par projet était de 1 640 euros, pour une durée de placement de 21 mois et un gain moyen de 270 euros brut. Le rendement moyen annuel des projets s’élevait à 9,4 % au premier semestre, en progression 0,2 point par rapport au premier semestre 2019. Parmi les 229 projets financés au premier semestre, 86 % concernaient le résidentiel (contre 79% des projets au premier semestre 2019).