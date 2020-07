Les cours du cuivre retrouvent leurs plus hauts de l’année

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du cuivre sont en passe de retrouver leurs plus hauts de début d’année. Le contrat future 3 mois sur le London Metal Exchange (LME) vient de dépasser 6.000 dollars la tonne, à 6.061 dollars, et n’est plus qu’à 4% de ses niveaux de mi-janvier. En Chine, sur le marché de Shanghaï, la...