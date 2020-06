L’Italie devient le pays le plus risqué de la zone euro

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La dette italienne est considérée, par le marché, comme la plus risquée dans la zone euro. Sa prime de risque est désormais plus élevée que celle de la Grèce, malgré un ratio d’endettement plus important pour Athènes (177% contre 135% du PIB pour l’Italie fin 2019) et un rating plus faible (BB-...