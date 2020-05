Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le graphique ci-contre indique le taux de croissance du PIB aux Etats-Unis et l’indice d’activité hebdomadaire publié par la Fed de New York. Cet indice représente la composante commune de 10 séries quotidiennes et hebdomadaires couvrant les consommateurs, le marché du travail et la production....