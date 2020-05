Le Nasdaq de nouveau gagnant

Le Nasdaq Composite a retrouvé jeudi dernier ses niveaux de début d’année 2020. L’indice qui regroupe une majorité de valeurs technologiques a touché après quelques heures de cotation un plus haut de séance à 8.988 points, repassant au-dessus des 8.972 points de fin 2019. Par rapport au point bas annuel touché le 23 mars dernier, à 6.631 points, le Nasdaq Composite a regagné 35%. En revanche, le S&P 500, qui comprend plus de valeurs industrielles ou énergétiques, affiche une baisse annuelle de 10%, mais a regagné 30% depuis son point bas de mars. Vendredi soir en clôture, le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,6%, à 9.121 points. le Dow Jones a terminé sur un gain de 1,9%, à 24.331 points, et le S&P 500 a avancé de 1,7%, à 2.929 points. Les trois indices affichent des gains sur la semaine, le Nasdaq ayant pris 6%.