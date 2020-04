Les marchés actions poursuivent leur rebond malgré la Chine

Les places boursières accentuent leur rebond ce matin au lendemain de la présentation de la feuille de route pour la sortie du confinement aux Etats-Unis et malgré la publication d’un produit intérieur brut (PIB) chinois moins bon que prévu. Des essais cliniques encourageants menés par Gilead sur un médicament pour lutter contre le coronavirus soutiennent également la cote.

Hier, Donald Trump a présenté un plan en trois phases censé permettre une reprise progressive de l'activité économique des Etats américains en confinement. Vingt-neuf d'entre eux devraient être en mesure de rouvrir leur économie sous peu, selon le président américain. Le marché est également porté par les résultats préliminaires encourageants enregistrés par le groupe pharmaceutique Gilead Sciences dans un essai clinique sur le remdesivir, un traitement expérimental de la forme grave du Covid-19. Ces nouvelles prennent le pas sur l'annonce d'une chute de 6,8% sur un an du PIB chinois au premier trimestre, contre 6% attendu par le consensus.

A 13h45, l’indice Euro Stoxx 50 gagne 3,9% (mais reste 25% sous son point haut de février). A Paris, le CAC 40 bondit de 4,1%. A Francfort l’indice Dax progresse de 4,3%. Ce matin, à Tokyo, l’indice Nikkei 225 a terminé en hausse de 3,15%, tandis qu’en Corée du sud et en Inde les actions regagnaient plus 3%. En Chine la hausse était plus mesurée (1% pour le CSI 300).

Wall Street, qui était très volatile hier avant le discours de Trump après la clôture, est attendue en forte hausse également ce vendredi, les futures sur l’indice S&P 500 gagnant 3%. Ce qui devrait permettre aux actions de conclure une deuxième semaine consécutive de hausse record.