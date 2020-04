La Caisse des Dépôts réfléchit à un fonds de dette pour l'hôpital

La CDC utiliserait ses propres fonds pour prêter, soit aux hôpitaux, soit aux mutuelles et fondations.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mediapart a publié jeudi 1er avril une note interne de la Caisse des Dépôts (CDC) pour son comité de direction et la direction des investissements. Selon le journal, la note a été réalisée à «la demande d'Emmanuel Macron» et «vise à accélérer la marchandisation de la santé et sa privatisation...