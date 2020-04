La Fed ouvre davantage les vannes des liquidités en dollars

La Réserve fédérale a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle facilité d'accès à des liquidités en dollars dédiée aux banques centrales étrangères, notamment des pays émergents, qui permettra à celles-ci d'échanger leurs avoirs en bons du Trésor américain contre des prêts de dollars au jour le jour. Ce nouveau programme, qui vise à prévenir des tensions sur l'accès au dollar pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus, s'ajoute aux lignes de swaps déjà mises en place entre la Fed et plusieurs banques centrales, dont la BCE ou la BoJ. Ces lignes de swaps ont permis de réduire les tensions sur la liquidité en dollars comme le montrent les bases de changes (cross currency basis). Néanmoins de nombreux pays n’y ont pas accès. Le nouveau programme fonctionnera à partir du 6 avril et pour au moins six mois.