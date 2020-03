Les dettes des pays d’Afrique subsaharienne sont sous pression

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Afrique du Sud, l’un des pays africains les plus affectés par le coronavirus et qui vient de décréter une période de trois semaines de confinement, envisage de demander l’aide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale (BM). Le pays, déjà éprouvé par une crise interne,...