Le marché high yield américain sort de sa paralysie

Dix jours après l’investment grade, le compartiment high yield reprend du service aux Etats-Unis. La compagnie Yum! Brands (Pizza Hut, KFC…) cherche à émettre 500 millions de dollars. Ce serait la première émission sur ce marché depuis celle de Charter Communications le 4 mars dernier. Yum! Brands est noté B+/B1.

Cette opération high yield est un premier test sur ce marché dont la réussite serait considérée comme un signe supplémentaire de l’amélioration sur le marché crédit. Les spreads high yield ont bondi ces dernières semaines à plus de 1.000 points de base en moyenne pour les émetteurs américains.

Le marché investment grade continue d’être actif aux Etats-Unis (dont la première émission d’Oracle depuis 2017 avec une opération en six tranches de 5 ans à 40 ans) et sur le marché euro (émission de 4,5 milliards d’euros à 7, 12 et 20 ans par AB Inbev avec 18 milliards de demande).

Les banquiers s’attendent à une nouvelle semaine d’émissions soutenues sur l’investment grade, les entreprises cherchant à se constituer des lignes de trésorerie de sécurité au cas où le marché se refermerait de nouveau.